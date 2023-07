Enrique de la Madrid se registra como aspirante del Frente Amplio por México

El ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, se inscribió como aspirante para encabezar al Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI y PRD, al enterar su decisión de cimentación en las oficinas de la coalición opositora, ubicadas en la Torre Azul de Paseo de la Reforma.

El también hijo del expresidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, dijo que una de sus principales banderas será poner fin a la polarización que ha dividido a los mexicanos en los últimos cinco años.

«Porque yo no creo en la polarización, si los mexicanos naturalmente estuviéramos polarizados, no necesitarías a alguien, todos los días, en la mañana, recordándonos que nos tenemos que pelear. Una de mis ideas, consignas, es un México unido, porque unidos vamos a resolver nuestros problemas.Y unidos vamos a aprovechar las oportunidades. Y ya vieron: la polarización no sirve de nada, no trajo medicinas, no trajo comida, no trajo seguridad, no trajo bienestar, no trajo futuro”, dijo De la Madrid Cordero.

En medio de consignas de sus simpatizantes que coreaban: ¡Presidente, Presidente!, De la Madrid se mostró confiado en conseguir 150 mil firmas de apoyo para continuar en el proceso para ser candidato presidencial del Frente Opositor.

Por otra parte felicitó al ex secretario de Hacienda y ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por aceptar dirigir el Proyecto de Nación del Frente Amplio por México.

El priísta Enrique de la Madrid Cordero también acude esta tarde a entregar copia de su registro a las sedes nacionales del PRI, partido en el que milita, del PAN y del PRD.

Por: Excélsior