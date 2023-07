Enrique Alfaro sacude Movimiento Ciudadano, no va por la candidatura presidencial

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que no buscará la candidatura presidencial con Movimiento Ciudadano y criticó que las burocracias de los partidos políticos de oposición han impedido la construcción de un proyecto capaz de competir en 2024.

“He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en defender a Jalisco”, dijo Alfaro en un mensaje compartido en sus redes sociales.

En un mensaje en redes sociales de casi nueve minutos, Alfaro lamentó el aislamiento de Movimiento Ciudadano.

No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione.

El gobernador de Jalisco dijo que Movimiento Ciudadano tendría que haber sido el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia sería que permita la construcción de un verdadero frente opositor.

No basta con descalificar a los partidos de siempre, no basta con despotricar contra quienes gobiernan y por supuesto no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos.

En su mensaje, Enrique Alfaro dijo que las burocracias de los partidos de oposición están pensando primero en los intereses de sus dirigentes, antes que en su militancia.

Esos dirigentes se niegan a construir una plataforma abierta a la sociedad porque perderían privilegios. La necedad convertida en ceguera tiene explicación: no les importa el país, solamente sus partidos, sus presupuestos y posiciones”.

Por: Excélsior