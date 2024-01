Enrique Alfaro: Política banal y ocurrente no es lo que merece el país

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro reaccionó su pesar por lo que está ocurriendo con Movimiento Ciudadano y la forma como se dio a conocer que su precandidato a la Presidencia de México es Jorge Álvarez Máynez, dijo que la política banal y ocurrente no es lo que merece el país.

“Eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política, y yo no pienso ser parte de algo que no creo, ya lo había expresado y lo sostengo, y lo que te queda al final es la congruencia y me parece que se han hecho las cosas muy mal y que lo que se está haciendo a nivel nacional lastima también a nuestro proyecto”, dijo en un mensaje en redes sociales.

El mandatario estatal indicó que, pese a no estar de acuerdo, mantiene una relación de amistad y respeto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, señaló.

Alfaro Ramírez hizo una reflexión sobre lo mucho que le pesa que el partido político que construyó y al cual le tiene gran cariño se está destruyendo por las malas decisiones de su dirigencia.

Dijo confiar en que en Jalisco, Movimiento Ciudadano es diferente, con hombres y mujeres unidos y congruentes que no están dispuestos a aceptar las burocracias partidistas, incluso menciona que se trata de un tema de dignidad, por lo que reitera que prefiere seguir enfocándose en trabajar por el estado.

Y aunque el gobernador Enrique Alfaro recordó que desde hace meses decidió ya no ser parte de la política y mantenerse a margen de las elecciones, sí advirtió que esta decisión afectará negativamente a lo que están haciendo los integrantes de Movimiento Ciudadano en Jalisco.

Por: MVS