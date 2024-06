Encuentro con Sheinbaum fue muy bueno: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió esta mañana al encuentro que sostuvo ayer con Claudia Saheinbaum, ganadora de la elección presidencial, el cual calificó de “muy bueno”.

Además, el mandatario refirió que el que la doctora Sheinabum haya obtenido el triunfo el pasado 2 de junio “fue lo mejor que le pudo pasar a México», pues resaltó que en ella existe un ser humano excepcional.

“Ayer el encuentro con la virtual presidenta electa fue muy bueno, mucho muy bueno, repito, es algo extraordinario, excepcional, lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos, es una bendición, así, como lo merece nuestro pueblo”, externó el jefe de Estado.

Aunado a lo anterior y en el marco de su conferencia de prensa, el mandatario mexicano apuntó que estaría muy preocupado si el país hubiese quedado en manos de “una persona sin principios, sin ideales, al servicio de la misma mafia del poder económico, político”.

Imagínense que hubiese llegado una persona sin principios, sin ideales, al servicio de la misma mafia del poder económico, político, sin compromisos con el pueblo, sino con la minoría, para que regresara la corrupción y el clasismo y el racismo, no, sí estaría yo mucho muy preocupado, no por mi desempeño sino por cómo iba a quedar el país, en manos de quién”, comentó.

A 24 horas de haberse reunido con el presidente en Palacio Nacional, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió a través de las redes sociales una nueva fotografía en la cual dio a conocer su sentir tras haber tenido la oportunidad de conversar con el mandatario de origen tabasqueño.

El encuentro que sostuve ayer con el presidente @lopezobrador_ me genera una enorme emoción. Me hace recordar una historia de lucha por la transformación de nuestro país, los grandes logros de su gobierno, la victoria en estas elecciones y el compromiso con nuestro pueblo para seguir construyendo un México justo, libre y democrático. No debemos olvidar nunca de dónde venimos, sino, perderemos el camino de hacia dónde vamos”, fue el mensaje que publicó la doctora Sheinbaum.

