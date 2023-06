En septiembre entrego la estafeta de la transformación: AMLO

GMx

Por primera vez, Andrés Manuel López Obrador, expresó que en septiembre dejará de guiar al Movimiento de Transformación y entregará la estafeta a quien, también, competirá por la Presidencia de la República en junio de 2024.

“Ahora a nivel nacional, en el Movimiento de Transformación, se está llevando a cabo un proceso para decidir quién debe coordinar la transformación hacia adelante. A quién le debo entregar la estafeta”, dijo en Tuxtla Gutiérrez, acompañado por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y la nueva titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, entre otros funcionarios del gabinete de Seguridad.

“Yo termino en septiembre del año próximo, pero lo cierto es que la parte del movimiento de transformación se concluye en mi caso, en septiembre de este año, cuando ya se decida quién va a coordinar el movimiento de transformación”, agregó.

He estado actuando como Presidente de todos los mexicanos, no estamos actuando de manera sectaria. Las ayudas llegan a todos, sean del partido que sean, pero sí encabezo un movimiento de transformación, eso es público y notorio. Ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación. Lo que yo he llamado continuidad con cambio. Continuidad en la transformación, cambio en el estilo, porque cada quién tiene sus características propias.No somos iguales en la manera de pensar, y qué bueno, no estamos hechos en serie, no somos robots. Cada quién tiene sus historias, sus experiencias.

“Lo importante es poner siempre por delante el interés general, el objetivo superior, es una palabra, pueblo”, manifestó.

NO INTERVENDRÉ EN CHIAPAS

En otro asunto, ofreció no intervenir en el proceso electoral de 2024 en Chiapas.Adelantó que habrá un proceso interno como el que actualmente se lleva a cabo en Morena y los partidos aliados, PVEM y PT, pero reiteró que “tiene que desaparecer el tapado, el dedazo, el acarreo, la línea, las palomas mensajeras…

”Desde las instalaciones de la Séptima Región Militar, agregó que en Chiapas para la sucesión gubernamental tienen “muy buenos cuadros”.

“En Chiapas, en su momento, considero, va suceder lo mismo. Tienen muy buenos cuadros para el relevo en Chiapas, muy buenos. Y en su momento pues van a decidir.”