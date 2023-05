En marcha a favor de la SCJN se actuó con prepotencia: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, calificó de “prepotentes” a quienes marcharon el domingo a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que quitaron el plantón de un grupo que se opone a las decisiones de los ministros.

En su tradicional conferencia mañanera, el presidente externó que dichas personas que participaron en la manifestación debieron respetar al grupo que se opone a la Suprema Corte, pues señala que cuando se usa la violencia para imponer un criterio es porque no se tiene la razón.

«No creo yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia, ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer, y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, no para reprimirlos, tan es así que no había ni policía, porque hay libertades como nunca”, externó el tabasqueño en Palacio Nacional.

«Yo creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero «no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso”, dijo.

En este contexto el jefe del Ejecutivo hizo énfasis en que los opositores a su gobierno tienen “tendencia autoritaria y son poco tolerantes”.

Además dijo que pese a que periodistas convocaron a la marcha, se reunieron apenas 3 mil personas y llamó a “echarle más ganas”.

«No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie, no es como antes. Yo recuerdo que a nosotros nos prohibieron utilizar el Zócalo durante mucho tiempo”, puntualizó el presidente.

Durante la marcha, algunos de los manifestantes llegaron hasta el edificio de SCJN, ubicado entre las calles de José María Pino Suárez y Corregidora, y retiraron un plantón que se había instalado frente a la sede.

Esta marcha se da ante las críticas a las decisiones de los ministros de la Corte y la propuesta de una reforma al Poder Judicial.

Por: Excélsior