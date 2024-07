En lo que resta del sexenio no habrá reunión con presidentes o jefes de Estado: López Obrador

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue enfático al mencionar que en lo que resta de su sexenio no se reunirá con ningún presidente o jefe de Estado, pues aseguró que «eso corresponde ya a la presidenta constitucional».

En este contexto, el mandatario mexicano explicó que dichas reuniones ya no le corresponden a él, pues tendría que reunirse con todos y considera que ello corresponderá a Claudia Sheinbaum, que será en ese momento la presidenta constitucional de México.

«Ya tomé la decisión de no ver a ningún jefe de Estado, a ningún presidente, ahora que se va a llevar a cabo la transición, entregaré la banda, pero no me voy a reunir, porque tendría que reunirme con todos y yo creo que eso corresponde más a la presidenta constitucional”, explicó.

Aunado a lo anterior y en respuesta a una pregunta de los asistentes a la conferencia mañanera en Palacio Nacional, sobre si recibirá a los reyes de España antes de cerrar su gobierno, el jefe de Estado indicó que esto no será posible, sin embargo, precisó que estará presente en el acto de toma de protesta de la nueva presidenta.

«Voy a estar desde luego en el acto, yo aplaudiré a todos los invitados especiales, incluso con los que se tuvo diferencias, incluyendo la monarquía española, en caso de que llegaran a venir», comentó.

Como parte del tema, el originario de Tabasco, indicó que al terminar su gobierno se retirará por completo y no tendrá participación alguna en México o el extranjero. “Ya terminé mi ciclo”, expresó.

Previo a finalizar la conversación, el presidente señaló que se retirará contento, ya que el país está en pleno crecimiento y con la garantía de que la continuidad de la transformación seguirá ahora en manos de Claudia Sheinbaum.

Me voy a jubilar muy contento porque el país está en pleno crecimiento, la presidenta electa es excepcional, es una garantía para la continuidad de la transformación, las cosas no seguirán igual, van a mejorar, no hay nada que lo ponga en riesgo», afirmó.

En el plano internacional, López Obrador deseó que haya más armonía, cooperación, paz en el mundo, que no haya confrontaciones o guerras, que haya progreso con justicia, que no haya tanta desigualdad.

Por: Excélsior