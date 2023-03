En caso Segalmex se han recuperado 900 mdp: López Obrador

En el caso de los desfalcos millonarios en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se han recuperado 900 millones de pesos que desviaron priistas de «malas mañas y con agarraderas en el Poder Judicial», informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el mandatario federal admitió que fue el propio Ignacio Ovalle Fernández, quien se desempeñaba como titular de esa dependencia al inicio de su gobierno, quien llevó a esos priistas corruptos a la nueva entidad resultado de la fusión entre Diconsa y Liconsa.

«Llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena, desde mi particular punto de vista, que lo engañan pero a los que recomienda, puro priista de malas mañas acostumbrados a robar y los mete y empiezan a hacer negocios, a comprar leche, a comprar maíz pagando precios elevados y se descubre de que hay corrupción», detalló López Obrador.

Las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda ubicaron el dinero desviado en financieras que no tenían respaldo y luego de hablar con el banco, parte de lo robado se recuperó, cerca de 900 millones de pesos, indicó el mandatario este jueves.

«Hablamos con el banco que autorizó la operación y tuvieron que devolver el dinero, pero eso fue una parte; ahora hay órdenes de aprehensión porque son mañosos, tienen muy buena relación con jueces y todo y no querían los jueces otorgar las órdenes de aprehensión, nos llevó tiempo», dijo el mandatario.

En su opinión, Ignacio Ovalle «se confió» y como en su gobierno no se tolera la corrupción fue que se procedió a actuar de manera legal.»Ovalle, yo creo que se confió, nada más que nosotros no aceptamos la corrupción y más tarde que temprano o más temprano que tarde el que comete un delito es castigado porque no somos tapadera», aseguró el presidente.

El daño a Segalmex es superior a los 10 mil millones de pesos, de acuerdo a lo revisado por la Auditoría Superior de la Federación en las cuentas públicas del 2019 y 2020.

Pese a que se documentó el desfalco millonario a Segalmex, hasta el momento no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Ovalle Fernández, quien fue relevado de su cargo en abril del 2022.

