En caso Ayotzinapa no se puede verificar autenticidad de mensajes de WhatsApp: GIEI

En el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se puede confirmar la veracidad de las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp que presuntamente se enviaron los involucrados en la desaparición, concluyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Dichas capturas forman parte del informe presentado, el pasado 18 de agosto por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) para este caso.

“Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes, o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje, mediante la herramienta Exiftool.

“Tampoco es posible identificar el tipo de dispositivo (celular) donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot objeto del análisis forense solicitado”, explicó Francisco Cox Vial, integrante del GIEI.

El especialista detalló otras inconsistencias detectadas en las capturas de pantalla que proporcionó la CoVAJ, como funciones de la aplicación que no operaban en septiembre de 2014 o inconsistencia en las fechas de creación.

“El ‘doble check azul’ en algunos mensajes capturados mediante screenshot aparentemente en octubre de 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente ya que esta funcionalidad fue incorporada en la App el 20 de noviembre de 2014.

“Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del Screenshot, o sea la fecha de generación de la imagen es anterior a las fechas de creación y envió de los mensajes”, detalló Cox Vial.

Ángeles María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Martín Beristain y Cox Vial ofrecieron una conferencia de presenta, la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), en donde informaron de las inconsistencias detectadas en el informe de la CoVAJ y condicionaron su permanencia como grupo coadyuvante en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

“El grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas, a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y a los familiares y representantes, una medida transitoria de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato, mientras otros dos se retiran del caso.

Dicha decisión es en principio por los próximos dos meses mientras se realiza una evaluación global del caso y el seguimiento de la situación de los familiares.

En esta propuesta se mantiene el acuerdo internacional y se suman algunas condiciones que han sido señaladas en esta presentación pública y documento”, informó Beristain.

Se indicó que Buitrago y Beristain permanecerán en México como enlace con los nuevos integrantes de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR).

Agregó el investigador que esta medida transitoria solamente persistirá si esas condiciones se cumplen íntegramente.

