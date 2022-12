En ataque contra Ciro Gómez Leyva no se descarta ninguna hipótesis: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está realizando una investigación a fondo en torno al atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del pasado jueves cuando llegaba a su casa.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional el mandatario explicó que las indagatorias son realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y agregó que no se descarta ninguna hipótesis, incluso la de que se haya perpetrado para que tuviera un efecto político y afectara al gobierno que representa.

“He pedido a la Jefa de Gobierno de la CDMX que se haga una investigación a fondo, sobre el caso de Ciro Gómez Leyva. Que se vaya a fondo y se aclare bien qué sucedió. Para evitar, si existe, se lleve a cabo un plan para desestabilizar al país”, dijo.

López Obrador hizo un llamado a quienes tengan información sobre el atentado a Ciro Gómez para que cooperen con la investigación, y ayuden a frenar cualquier plan de desestabilización contra el Gobierno de México.

«El atentado a Ciro Gómez Leyva, pudo haber sido preparado para afectar a nuestro gobierno… pero la gente sabe que nosotros no somos represores y respetamos, ante todo, la vida humana… este asunto no va a tener efecto político, porque al Pueblo no lo engañan», concluyó.

Por: Excélsior