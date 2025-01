Embajador representará a México en toma de protesta de Trump: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que será el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma quien asista el próximo 20 de enero a la toma de protesta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Cuestionada al final de la rueda de prensa matutina, Sheinbaum minimizó que no se haya recibido aún una invitación personal para acudir al acto protocolario que se desarrollará en Washington.

«No, no pasa nada. No pasa nada, está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, expuso Sheinbaum.

Este nuevo mandato que estará por asumir Donald Trump como presidente de Estados Unidos tendrá como sede el Capitolio de Washington DC, el próximo 20 de enero a las 12:00 pm, hora del este, en México, la transmisión iniciará una hora antes a las 11:00 de la mañana.

La ceremonia, a la que se le conoce oficialmente como el Día de la Inauguración Presidencial, será transmitida en vivo a través de la página oficial de la Casa Blanca en el siguiente enlace: https://www.whitehouse.gov/live/

El republicano estará al frente de EU durante cuatro años más, luego de haberlo estado de enero de 2017 a enero de 2021. Será el presidente número 47 y el de mayor edad en la historia de ese país.

Por: Excélsior