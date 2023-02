‘El Rey’ Zambada resultó más derecho que el abogado de García Luna: López Obrador

Luego de que ayer el abogado de Genaro García Luna, Cesar de Castro trató de forzar a que Jesús El Rey Zambada, asegurara que había entregado sobornos para una campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario aseguró que el litigante es un “falsario, calumniador, chueco” y parte de misma mafia del exsecretario de Seguridad.

Durante el contrainterrogatorio, antes del cierre de la fase acusatoria, el abogado de García Luna le preguntó a El Rey Zambada si recordaba que había declarado a fiscales de Estados Unidos que había pagado 7 millones de dólares a una campaña de López Obrador, a lo que el testigo aseguró que no, pero el litigante insistió hasta que el debate llegó a un nivel ríspido, sin embargo, el hermano de Ismael El Mayo Zambada reiteró que no pudo haber dicho eso ya que no era cierto.

Ante ello, el presidente López Obrador dijo en su conferencia de este miércoles que “resultó más derecho Zambada” luego de que ante la insistencia del abogado de García Luna el Rey mantuviera su testimonio al afirmar que nunca dijo que había sido para una campaña del actual mandatario.

“Si se analiza este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García y toda la red de delincuencia política financiera de cuello blanco que imperó en el país”, dijo López Obrador.

Además, cuestionó que García Luna adquiriera tanto poder durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, de quien se convirtió en su mano derecha.

“Adquirió un poder omnímodo”.Aseguró que el abogado de García Luna se equivocó, ya que “no entendió bien la consigna de decir: no todos son iguales, no todo es lo mismo.

Nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos, entonces es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del gobierno sometido a una facción, sometido a una oligarquía y al mismo tiempo toda la red de complicidades”, comentó.

El juicio contra García Luna en Estados Unidos entra este miércoles a su recta final con la presentación de los alegatos finales para después dar paso a la deliberación del jurado, el cual determinara si el exsecretario de Seguridad es inocente o culpable de los cinco cargos que se le imputan.

Por: Excélsior