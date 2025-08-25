El Popocatépetl registra 60 exhalaciones y cuatro estados en alerta

El Popocatépetl hoy registró en las últimas 24 horas 60 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en algunos casos con ligeras cantidades de ceniza, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Por ello emitió recomendaciones para al menos cuatro estados que deben estar en alerta.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), cuatro estados permanecen atentos a la actividad del Popocatépetl:

Estado de México

Puebla

CDMX

Morelos

En estas entidades, además de Tlaxcala, podrían registrarse caídas de ceniza en distintos municipios, dependiendo de la dirección del viento.

Además, se contabilizaron 568 minutos de tremor de baja amplitud, de los cuales 275 correspondieron a alta frecuencia y 293 al tipo armónico.

Al momento del reporte emitido a las 11:00 horas de este domingo 24 de agosto, se observó una emisión continua de vapor de agua y gases con dirección al oeste.

Autoridades de la Ciudad de México informaron que, de acuerdo con el pronóstico de desplazamiento de la ceniza del volcán Popocatépetl emitido a las 09:25 horas del domingo 24 de agosto de 2025, existen condiciones para la presencia de ligera caída en distintas zonas de la capital.

Por: Uno Tv