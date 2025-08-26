‘El Mayo’ Zambada morirá en la cárcel: Fiscal de EU

Ismael ‘El Mayo’ Zambada morirá en la cárcel tras declararse culpable de dos cargos relacionados al narcotráfico en una corte de Nueva York, en Estados Unidos, afirmó la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi.

«Gracias al trabajo incansable de nuestros fiscales, ‘El Mayo’ pasará el resto de su vida tras las rejas, él morirá en una prisión federal de los Estados Unidos, donde corresponde”, dijo en una conferencia de prensa tras la declaración de Zambada.

La secretaria de Justicoa de Estados Unidos celebró que su admisión de culpabilidad lleva a su país un paso más cerca a la erradicación de los cárteles y las organizaciones criminales internacionales que trafican drogas y personas.

Además, sostuvo que la declaración de ‘El Mayo’ es una victoria del gobierno de Donald Trump que, dijo, se suma a los triunfos recientes que ha tenido su administración contra organizaciones criminales.

Durante la conferencia de prensa, Pam Bondi afirmó que Zambada García es uno de los «narcoterroristas» más prolíficos del mundo, junto con su aliado, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Su reino de terror se acabó, él nunca más volverá a estar en libertad, en las últimas tres décadas ‘El Mayo’ y sus cómplices hicieron miles de millones de dólares cada año con sus operaciones, trayendo drogas venenosas a nuestro país.

Esta mañana, Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable de dos cargos relacionados al narcotráfico en una corte de Nueva York, en Estados Unidos.»Culpable», dijo Zambada en español con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada y actividades de crimen organizado dentro de un grupo criminal, por los que pidió perdón tras reconocer que «promovió la corrupción de policía, mandos militares y políticos» en México.

Asimismo tendrá que pagar una multa de mil millones de dólares. Su sentencia se conocerá el 13 de enero de 2026.

Por: Excélsior