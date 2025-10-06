El exfutbolista Omar «N» queda en prisión preventiva en Puente Grande

El exfutbolista Omar “N” ha sido trasladado al Penal de Puente Grande, esto luego de su presunta responsabilidad por un delito de abuso sexual infantil agravado, motivo por el cual se informó de su detención la noche del 4 de octubre, esto según información de la Fiscalía de Zapopan.

El antiguo jugador de Chivas fue presentado ante un juez de control y juicio oral con sede en Puente Grande. Actualmente se mantiene en esa institución penitenciaria en el área destinada a procesados a la espera de su audiencia de vinculación.

De acuerdo con información del diario El Informador en Guadalajara, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo viernes 10 de octubre. Será en ese momento cuando se defina si será vinculado formalmente a proceso.

En la primera audiencia, el acusado escucho las pruebas que existen en su contra. Su aprehensión se llevó a cabo por una orden emitida por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito.

Según las investigaciones preliminares es señalado de haber abusado de una adolescente en diversas ocasiones en los meses pasados.

La Fiscalía informó desde el primer momento que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

El penal de Puente Grande, conocido oficialmente como Complejo Penitenciario de Puente Grande, se encuentra en Tonalá.

Fue construido en la década de los 80 como parte del sistema federal para albergar delincuentes de alta peligrosidad.

Los procesados que alberga han cambiado conforme se ampliaron los módulos con el centro femenil y reclusorio preventivo.

La fama del penal de Puente Grande se volvió internacional dado que de aquí se escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en el 2001. También ha tenido entre sus celdas a otros como Ernesto Fonseca Carillo (Don Neto) y Rafael Caro Quintero.

Por: Excélsior