El ‘Cachorro’, pieza clave del CJNG, es detenido por Semar en operativo interestatal; confirma Harfuch

En un operativo coordinado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en 16 cateos realizados en Jalisco, Nayarit y el Estado de México, fue detenido Héctor Agustín Díaz Vázquez, alias “Cachorro”, presunto líder de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“En una operación coordinada, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron 16 cateos en los estados de Jalisco, Nayarit y Estado de México, donde fueron detenidas 14 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas».

“Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal”, detalló García Harfuch, en un mensaje en su cuenta de X.

El Gabinete de Seguridad informó que, durante el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, también se aseguró armamento, municiones, explosivos, equipo táctico diverso y vehículos. Se cumplimentaron diez órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, se indicó.