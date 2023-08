Eduin Caz revela que tuvo cáncer de esófago

Grupo Firme ha tenido meses llenos de éxitos, sin embargo, su vocalista, Eduin Caz, no ha pasado por buenos momentos comenzando con la separación de su esposa y a finales del 2022 tuvo problemas de salud que lo mandaron al hospital.

Hace unos meses, Eduin Caz tuvo que ir de emergencia al hospital después de que le diagnosticaran una hernia hiatal, sin embargo, el famoso señaló que no la cuidó y debido a esto le diagnosticaron cáncer de esófago.

Eduin Caz reveló que padeció esta enfermedad en un concierto que Grupo Firme dio en la Feria Nacional Potosina.

Frente a miles de fans, el cantante dio a conocer que presentó problemas de salud que derivaron en cáncer.

“Es la única vez que lo voy a decir, es el motivo por el cual ya me quiero ir a la ve… Una hernia hiatal se va complicando, a mí me valió, eso se hace esófago de Barrett y eso se hace cáncer”.

El cantante declaró que no había dado a conocer que padeció cáncer debido a que no querían que le tuvieran lastima, pero ahora se encuentra bien y decidió decirlo a sus fans.

“Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘pobrecito’, pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver…, entonces hay que disfrutar, hay que amanecernos”.

Jhonny Caz, hermano del cantante, estuvo junto a Eduin mientras revelaba a sus fans que había padecido cáncer. Al final del discurso del líder de Grupo Firme, el músico celebró que Eduin ya venció la enfermedad.

Por: Excélsior