Educación en la nueva ERA

José Antonio Molina Farro

“La ignorancia es la principal rémora que impide la emancipación y el engrandecimiento del país. Hace a quien la padece víctima y victimario de sí mismo”Gabino Barrera

Oración Cívica, 1867

Moses Finley escribe que aquello que en realidad separaba a los gobernantes en el mundo antiguo era la alfabetización: las masas analfabetas estaban sujetas a la interpretación de documentos por parte de la élite.

Así aparecieron los grandes abismos entre gobernantes y gobernados. Hoy día esta afirmación de Finley sigue siendo válida. Para Chiapas, la entidad educativamente más atrasada del país es nuestra gran batalla por el futuro.

En un mundo que no reconoce fronteras geográficas sino culturales, la educación de calidad se convierte en el epicentro del progreso humano, define el destino de los pueblos, es una herramienta de libertad y un derecho habilitante, condición sine qua non para que los ciudadanos conozcan los derechos y deberes que impone el vivir en una sociedad democrática.

Le preguntan a Ángela Maerkel ¿Por qué inviertes tanto en educación? Porque la ignorancia cuesta mucho más.

“Es la clave de la libertad”, Bolívar. Y Benjamín Franklin, “una inversión en conocimiento paga el mejor interés”.

Y sí, el subdesarrollo material va precedido del subdesarrollo intelectual, para ello hay que asumirlo como dogma, fortalecer capacidades para ampliar oportunidades.

De ahí que ERA convoque a la gran revolución cultural y educativa de Chiapas como nuestra gran batalla por el futuro.

Hay optimismo: designó para ese importante encargo a un profesional de capacidad acreditada, Roger Mandujano.

Chiapas es la entidad educativamente más atrasada del país, con los más altos niveles de analfabetismo, el grado de escolaridad promedio es de 7.8, muy por debajo del promedio nacional de 9.7.

Las tasas más altas de deserción escolar se concentran en el tercer año de secundaria y en el nivel medio superior, esto es, los adolescentes y jóvenes de Chiapas.

¡Qué tragedia! ERA nos dice que el 44% de los profesores percibe dos o menos salarios mínimos y hay personas en el sector que perciben tan sólo un salario mínimo al mes.

Es impostergable, para cuajar este objetivo un proyecto de educación transexenal consensuado con la sociedad, con un horizonte de largo plazo para detonar el desarrollo y que fortalezca las raíces y valores que nos unen.

Una educación basada en desarrollar el potencial individual, el pensamiento independiente y los valores democráticos.

La gran gesta que nos espera exige decisión, entereza, impulso creador y pasión por Chiapas.

El triunfo de las democracias no está necesariamente en las urnas electorales sino en la educación y el voto de conciencia de las mayorías ciudadanas.

Debate. Hay en México un huracán en torno a los libros de texto de educación básica, Los datos subsecuentes son de Gilberto Guevara Niebla y José Navarro Zendejas en Al borde del abismo (Grijalbo).

Andrés Manuel impulsó desde 2021, no una reforma, sino una radical transformación, con el argumento de que la educación anterior era neoliberal y atada a una lógica de intereses particulares.

“Los distintos estudios nacionales e internacionales desarrollados por el INNE (Excale y Planea) centraron su atención en los dominios de comprensión de lectura y matemáticas de los estudiantes que concluyeron los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Los estudios de la UNESCO y Pisa (OCDE) se enfocaron en los dominios de comprensión de lectura, matemáticas y ciencia.

La mayoría de estos estudios muestran que los estudiantes mexicanos se encuentran ubicados en el segundo lugar de desempeño considerado como el mínimo aceptable para que una sociedad funcione adecuadamente. Mundialmente, los estudiantes mexicanos se ubican cerca del lugar 55 de 79 países.

No es de ahora, en las últimas dos décadas del siglo XXI, los niveles de aprendizaje de los estudiantes mexicanos se han estancado, con mínimos cambios en estos veinte años.

Hasta aquí los autores citados. La Nueva Escuela Mexicana. Fue presentada por AMLO en diciembre de 2018.

No toma en cuenta las necesidades de los alumnos. Existe una dependencia excesiva de los alumnos hacia los profesores, pues no se enseña a tomar decisiones, sólo se enseñan contenidos y no el proceso de producción de conocimientos.

Tampoco hay evaluación de conocimientos y sí una desconexión entre contenidos y la realidad en especial en zonas rurales y la falta de infraestructura tecnológica.

¿Se implementará en Chiapas? Eduardo Ramírez ha dado pruebas de que no será así, ya ha tomado decisiones que apuntan en otro sentido, heterodoxo en cuanto a recetas universales y ortodoxo en defensa de los intereses de Chiapas.

La modernización de Chiapas tendrá un rostro propio y perfiles definidos.

El ojo avizor de la presidenta Claudia Sheinbaum no escapa a la tragedia educativa que existe en la entidad y la importancia de una reforma de gran calado.

ERA ya hace su parte, da pasos agigantados, los plasma con claridad meridiana en PLAN CHIAPAS TRANSFORMADOR 2024.

Van unas pinceladas de su dibujo institucional. El proyecto educativo debe contener mecanismos de evaluación específicos, adaptados al contexto regional y no únicamente los estandarizados a nivel regional, impulsar el desarrollo de una educación con perspectiva social en los territorios más empobrecidos de Chiapas, indígenas y de difícil acceso.

Las estrategias para mejorar la educación deben enmarcarse y alinearse con los programas sociales, productivos y de empleo con una estrategia sistémica que transversalice diversos sectores.

Que cada escuela unitaria, multigrado, CONAFE y de educación indígena cuente con una infraestructura física digna.

Respaldar a los buenos estudiantes con becas para que los factores económicos no obstaculicen su continuidad, salarios justos y mayor capacitación al buen desempeño de los profesores con mecanismos de evaluación adecuados al contexto, educación de vanguardia con tecnologías de la información y la comunicación, incorporar la perspectiva de género, reforzando la cero tolerancia ante el sexismo, respaldar a los maestros bilingües mejorando sus salarios, entre otros tantos etcéteras. Hay rumbo, hay proyecto, hay una nueva visión de gobierno.