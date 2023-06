Ebrard renuncia a la SRE y asegura que regresará a Palacio Nacional ‘hasta octubre del 2024’

Luego de presentar su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que regresará a Palacio Nacional «hasta octubre del 2024».

En Palacio Nacional, Ebrard Casaubón despojado del traje y la corbata, habló con los medios de comunicación portando una camiseta con la leyenda «¡Sonrían, todo va a estar bien!”.

En seguida, compartió algunos detalles de su reunión con el presidente López Obrador.

Fue muy amistosa, afectuosa, nos acordamos de muchas cosas de cinco años que hemos pasado juntos; me deseó mucha suerte, como siempre muy afectuoso y le agradecí su apoyo y su confianza que me dio todos estos años y vimos los asuntos que hay pendientes, que no son muchos y le dije, bueno, ya me voy a caminar, me voy a poner mis tenis y ya estamos listos», indicó Ebrard.

Dijo que se siente emocionado, que nada más le falta el «morralito» y que tiene todas las posibilidades de ganar.

Antes de retirarse de Palacio Nacional y reunirse con sus seguidores, quienes lo esperaron en la calle de Moneda y Seminario, Marcelo Ebrard señaló que si no hay respeto a los acuerdos del Consejo de Morena lo denunciará en su caso, pero consideró que ese escenario no se concretará porque todos suscribieron los acuerdos.

Al conocer la fecha en que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejará el cargo, Ebrard Casaubón aseguró: «le llevamos ventaja».

Por: Excélsior