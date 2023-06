Ebrard propone que ‘corcholatas’ puedan recibir aportaciones de hasta 5 mil pesos

Marcelo Ebrard anunció que pedirá formalmente a la dirigencia de Morena la apertura de cuentas bancarias a cada uno de los seis aspirantes a la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación con el objetivo de dar certeza y transparencia al uso de recursos producto de aportaciones de sus simpatizantes.

En entrevista, luego de encabezar un homenaje a Luis Walton, exalcalde de Acapulco y quien promovía sus aspiraciones en Guerrero, el excanciller explicó que la propuesta que se entregará este jueves a los líderes de su partido busca que se permitan aportaciones máximas de 5 mil pesos por persona.

«El partido nos da una cuenta a cada uno, tú quieres aportar en favor del de la voz, entonces será en esa cuenta y en el banco que nos digan.

«Todos los ingresos, desde ese instante son verificables, eso es para financiar un recorrido porque todavía no estamos en una etapa electoral, es un recorrido para una encuesta interna de Morena, no está prohibido en ninguna disposición electoral», subrayó.

Además, habría el compromiso de rendir un informe de cómo se gasten los dineros durante estos próximos dos meses.

Durante la entrevista Ebrard fue cuestionado por el video que circula en redes sociales en el que se observa a la aún jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reclamarle a Alfonso Durazo por los gritos de ¡piso parejo! que recibió el día que acudió al Consejo Nacional, pero rechazó comentar más allá.

“No opino, el video esta muy claro. No hace falta que opine sobre eso”.

Acompañado de quienes lo habrán de apoyar en los estados del país, durante su recorrido que arrancará el próximo lunes 19 de junio, entre legisladores federales y locales, además de simpatizantes, Marcelo Ebrard reconoció que podría haber “guerra sucia” en esta contienda como la reactivación de presuntas investigaciones del pasado.

“El domingo sacaron una publicación que no es más que un refrito de lo que fueron las carpetas de investigación que se armaron en mi contra, yo he dicho que soy una de las personas más vigiladas que ha habido.

“Pero bueno, no me quiero victimizar, lo único que digo es no van a encontrar nada, hay auditorías, hay vigilancia, pero tengo la plena convicción de lo que estoy diciendo”, sostuvo.Portando la playera de la selección mexicana con el número 24 y su nombre en los dorsales, Ebrard dijo lo que más orgullo le dejó durante su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores fue el proceso para traer las vacunas a México y lo más difícil la relación con Trump y el amago de imposición de aranceles.

Por: Excélsior