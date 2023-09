Ebrard pide reponer proceso interno de Morena por candidatura ante gran número de incidencias

El excanciller Marcelo Ebrard llamó a reponer el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial tras denunciar que detectaron un gran número de incidencias. Previamente su equipo aseguró que el problema estaba en “la encuesta madre”.

“Hemos encontrado, por desgracia, en el proceso que nos anima, la encuesta en curso, las urnas, las boletas que dimos, hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a la que habíamos visto, por eso se tardó tanto todo el proceso”, dijo Ebrard desde el hotel Bel-Air previo a la conteo de las boletas.

El aspirante a la candidatura presidencial se dijo convencido que el proceso interno debe repetirse aún y cuando él gane, pues enfatizó que hubo fallas y aclaró que aún no se entra en la fase del conteo de las boletas de la encuesta, el último paso para definir al candidato presidencial.

“Nosotros afirmamos que esto debe reponerse; es decir, ya no tiene remedio. No sé si vamos a ganar o vamos a perder, porque no se han contado votos, no se ha contado un sólo voto, no se ha contado una sola boleta, estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto nos obligan a decir esto o callar”, agregó.

Ebrard dijo que decidió dar el mensaje y su postura ante las irregularidades detectadas ya que tiene un compromiso y lealtad con quienes formaron Morena.

“Esto no está bien, todos los que hemos formado Morena no estamos de acuerdo ¿Con quién estoy siendo leal? Pues con las personas que formaron Morena, con todo el movimiento que representamos porque una causa central que nos anima es el respeto al voto, por eso pedimos boletas”, dijo.