Dos senadores electos del PRD se pasan a Morena y casi dan la mayoría calificada a la “4t”

Los senadores electos de Michoacán y Tabasco, Araceli Saucedo Reyes y José Sabino Herrera Dagdug, respectivamente, mismos que habían sido postulados por la coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), se integraron, el 28 de agosto de 2024, al grupo legislativo de Morena, en la LXVI Legislatura, que comenzaría el 1 de septiembre del mismo año, con lo que a la autodenominada “cuarta transformación” le faltaría sólo un legislador para tener la mayoría calificada en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Manuel Velasco Coello, ex coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en el Senado, afirmó, el 26 de agosto de 2024, que la coalición de la llamada “cuarta transformación”, junto con Morena y del Trabajo (PT), ya tenía los votos de los tres senadores que le hacían falta a la “4t” para alcanzar la mayoría calificada, en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

“No nos faltan [legisladores]”, dijo el también ex gobernador de Chiapas -primero del 8 de diciembre de 2012 al 29 de agosto de 2018 y luego del 4 de septiembre de 2018 al 7 de diciembre de 2018-, entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, después de haberse registrado como senador, cargo en el repite por segunda vez consecutiva.

Ello a pesar de que el virtual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, rechazó, el 27 de agosto de 2024, que ya contaran con los tres legisladores que le faltaban a su grupo parlamentario y aliados, para lograr la mayoría calificada en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El también ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) señaló que buscaría concretar acuerdos para aprobar la reforma judicial, pero aún no había hablado con nadie y no habría compra de votos, ni ofrecimiento de privilegios.

Con ello, la autodenominada “cuarta transformación” tendría la mayoría calificada en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para poder realizar reformas constitucionales, entre ellas, la del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Guadalupe Taddei Zavala, Norma Irene De La Cruz Magaña, Uuc-Kib Espadas Ancona, Arturo Castillo Loza, Carla Astrid Humphrey Jordan, Jorge Montaño Ventura, y, Rita Bell López Vences, votaron a favor de las 364 diputaciones a Morena y sus aliados. Mientras que Beatriz Claudia Zavala Pérez, José Martín Fernando Faz Mora, Dania Paola Ravel Cuevas, y Jaime Rivera Velázquez sufragaron a favor de las 317 diputaciones a Morena, PT y PVEM.

Morena tendría 60 senadores, el PVEM 14 y el PT 9, lo que significaría el control del 64 por ciento de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Mientras que los partidos de la oposición contarían con 45 de ellos. Acción Nacional (PAN) con 22, el Revolucionario Institucional (PRI) con 16, Movimiento Ciudadano (MC) con cinco, y, el de la Revolución Democrática (PRD) con dos.

Por: Zeta Tijuana