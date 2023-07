Donald Trump vuelve asegurar que podría alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

Durante una entrevista concedida a Fox News, Donald Trump insistió nuevamente en sus habilidades diplomáticas al afirmar que puede llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania si vuelve a ganar las elecciones presidenciales en 2024.

En dicha conversación, el exmandatario resaltó su cercanía con ambos líderes, destacando que conoce muy bien tanto Volodímir Zelenski y Vladímir Putin; pudiendo lograr un acuerdo en tan sólo un día.

«Le diría a Zelenski, ya basta. Tienes que hacer un trato. Le diría a Putin, si no haces un trato, le vamos a dar mucho (al presidente ucraniano). Vamos (a dar a Ucrania) más de lo que han recibido, si es necesario; afirmó Trump.Como ya es costumbre, Donald Trump aprovechó para volver arremeter contra el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde dejó en claro que este último no sabe tratar con los líderes mundiales, además de no tener la capacidad de poner fin a las hostilidades entre Moscú y Kiev.

«Tenemos un hombre que no tiene idea de lo que está pasando. Es el momento más peligroso en la historia de nuestro país»; declaró Donald Trump.

Por otra parte, la Fiscalía y los abogados defensores del exmandatario y su asistente Waltine Nauta tienen este martes una cita en los tribunales de Fort Pierce (Florida) para discutir asuntos relacionados con la causa abierta a ambos por los documentos clasificados hallados en la mansión del expresidente estadounidense.

Trump está acusado de 7 delitos (37 cargos) y Waltine Nauta de 6 delitos relacionados con el supuesto mal manejo y ocultamiento de documentos oficiales secretos, los cuales fueron hallados en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente (2017-2021) en la costa este de Florida, durante un registro policial en 2022.

Por: MVS