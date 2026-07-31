Dólar cierra julio en 17.3562 pesos y el peso mexicano fortalece su balance mensual

El tipo de cambio oficial cerró este viernes 31 de julio en 17.3562 pesos por dólar, de acuerdo con la referencia publicada para obligaciones en moneda extranjera. La cotización representó una disminución de 15.71 centavos, equivalente a 0.90%, frente al valor del día hábil anterior.

Un cierre favorable para el peso

La referencia del 30 de julio había sido de 17.5133 pesos. Con el movimiento del viernes, el peso se acercó nuevamente a la parte baja del rango observado durante el último mes, que se mantuvo aproximadamente entre 17.32 y 17.62 unidades por dólar.

Entre finales de marzo y el cierre de julio, la variación acumulada mostró una apreciación cercana a 2.5% para la moneda mexicana. El comportamiento estuvo influido por expectativas de tasas, flujos hacia mercados emergentes y decisiones de inversionistas ante noticias económicas internacionales.

El precio en bancos es diferente

La cotización oficial no es la misma que encuentra una persona en ventanilla. Los bancos agregan un margen entre compra y venta, por lo que el dólar podía ofrecerse este viernes desde niveles cercanos a 17.59 y hasta alrededor de 18.20 pesos, dependiendo de la institución.

Antes de cambiar dinero conviene comparar precios, revisar comisiones y confirmar si la operación se realizará en efectivo, tarjeta o transferencia. Aeropuertos y zonas turísticas suelen manejar diferenciales más amplios.

Quiénes ganan y quiénes enfrentan presión

Un peso fuerte abarata en términos relativos importaciones, viajes y compras denominadas en dólares. También puede reducir el costo de componentes utilizados por empresas mexicanas.

En sentido contrario, quienes reciben remesas obtienen menos pesos por la misma cantidad de dólares. Los exportadores también pueden ver reducido el valor en moneda nacional de sus ingresos externos.

Qué observar en agosto

Los mercados seguirán las decisiones del Banco de México y de la Reserva Federal, además de datos de inflación, empleo y crecimiento. Las tensiones internacionales y los precios de la energía pueden aumentar la volatilidad.

La cotización de 17.3562 pesos es una fotografía del cierre de julio, no una garantía para las siguientes semanas. Empresas y familias con pagos en dólares deben considerar márgenes de seguridad y evitar tomar decisiones con base en un solo día de mercado.