Dodgers muestra poderío; se adelanta en Serie de Campeonato

Los Mets de Nueva York desperdiciaron la oportunidad de arrancar con el pie derecho en el Citi Field, mientras que los Dodgers de Los Ángeles explotaron a la ofensiva y se adelantaron en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas al llevarse el triunfo por 8-0 y poner la serie 2-1.

En la segunda alta, Luis Severino batalló por segunda ocasión consecutiva en cortar una jugada, no pudo quedarse con el sencillo de Will Smith y desvió la pelota a campo corto para que Max Muncy rompiera el cero. En su turno al bat, Tommy Edman mandó un elevado a jardín central y Tyrone Taylor hizo un atrapadón, aunque no pudo impedir la anotación de Teoscar Hernández para que los Dodgers se fueron 2-0 adelante.

Para el octavo rollo, Shohei Ohtani despertó con un jonrón cuando había corredores en los senderos para poner la pizarra 7-0. Un contraste muy marcado cuando no tiene a nadie en las bases.

Los Dodgers no perdonaron y en la novena alta, Max Muncy bateó otro jonrón para poner el marcador 8-0.

El cuarto juego de la serie se realizará este jueves en el Citi Field, clave para las esperanzas de los Mets. El duelo iniciará a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México.

