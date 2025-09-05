Diputados no discutirán reducción de la jornada laboral de 40 horas este periodo; informa Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que en este periodo ordinario no se discutirá la reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una de las promesas centrales de la Cuarta Transformación en materia de derechos laborales.

La llamada “reforma de 40 horas” plantea modificar el artículo 123 constitucional para establecer una jornada máxima de ocho horas diarias y cinco días de trabajo a la semana, lo que daría a los trabajadores dos días de descanso obligatorio. Actualmente, la Constitución contempla seis jornadas laborales, equivalentes a 48 horas semanales.

Durante la conferencia “La Legislativa del Pueblo”, Monreal dejó claro que el tema no está en la agenda inmediata.

“No lo sabemos, por eso quizás es el tema más silencioso que haya. Sí hay un compromiso de la presidenta de la República de que la semana de las cuarenta horas pueda establecerse antes de que concluya su mandato en el gobierno, pero no sabría decir si está considerado en este periodo”, puntualizó.

El también coordinador de Morena recordó que la reducción de la jornada laboral tiene respaldo presidencial, aunque reconoció que todavía faltan consensos y condiciones presupuestales, por lo que destacó la importancia de vincular esta reforma con el paquete económico que llegará a la Cámara el próximo 8 de septiembre.“Sí sería prudente que ya se publique para que los dineros alcancen. Cada gobierno tiene sus ritmos, pero lo más responsable es que se considere a tiempo en la planeación presupuestal”, dijo.

“No tengo elementos para emitir una opinión firme. No ha sido motivo de negativa, simplemente no está programado para este periodo”.

Por: Excélsior