Diputados avalan en lo general reforma a la Ley de Amparo

Con la mayoría de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, que impide a jueces otorgar amparos con efectos generales y anula su facultad de otorgar suspensiones en casos excepcionales.

Con 258 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista y 213 en contra de los legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Para la discusión en lo particular se presentaron 86 reservas.

En un intenso debate, legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que la iniciativa del senador de Morena, Ricardo Monreal, era inconstitucional al representar un retroceso de los derechos humanos y de defensa de la población para ampararse.

Consideraron que obedece a una venganza del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial por rectificar sus proyectos insignia de mega obras y reformas. Anunciaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les enmendará la página.

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Javier Huacus, quien presentó moción suspensiva, y fue rechazada, advirtió que la iniciativa es “un paso a la tiranía”.

“Esta iniciativa nos pone a un paso de la tiranía donde las y los mexicanos no podamos defendernos de actos arbitrarios de la autoridad o leyes que lesionen nuestros derechos”, lamentó.

La diputa tras de Movimiento Ciudadano, María Fernanda Félix Fregoso, acusó al bloque oficialista en San Lázaro, de ser lacayos del jefe del Ejecutivo y apoyar la reforma que pone en riesgo la división de poderes, además de alertar a la población de que no podrá ampararse ante la falta de medicamentos o no poder recibir sus pensiones.

“Si votamos esto, la división de poderes se pone en riesgo. Impulsan una dictadura dando cualquier autoridad va pasar por encima de los ciudadanos. Pero compañeros de la oposición, no se preocupen, los compañeros de acá ya se van a ir mucho al rancho del presidente. Ya para concluir les digo que los vamos acusar con sus mamás y sus abuelitas porque les quieren quitar sus pensiones y no se van a poder amparar”, reprochó.

Sin referirse directamente a Ricardo Monreal, la diputada del PRI y presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, con licencia, Yolanda de la Torre, sostuvo que la iniciativa que presentó “es una vergüenza para cualquier legislador y más si se dice constitucionalista” al ser regresiva.

“Esta reforma de Ley de Amparo es inconstitucional, es inconvencional. ¿cómo se atrevieron? Solo el hecho de poner esta iniciativa inconstitucional y regresiva debe ser una vergüenza pública para cualquier legislador, más si se dice constitucionalista. Qué bueno que el autor de la iniciativa no es mi alumno porque si no lo reprobaba, no solo en derecho constitucional, sino lo regresiva y lo reprobaba en introducción al derecho”, señaló.

Como es costumbre, cuando sube a tribuna, la diputada del PAN, Margarita Zavala, las legisladoras de Morena y PT, lanzaron gritos para evitar su participación. Luego de que la Mesa Directiva advirtió que se daría un receso, la ex primera dama por fin pudo expresarse y señaló la importancia del amparo ahora que se aprobó tomar el dinero de las Afores inactivas.

En defensa del dictamen, la diputada de Morena, Adriana Bustamante Castellanos, expresó en la fundamentación del dictamen que la iniciativa no busca limitar ni reducir o restringir el efecto protector y garantista del juicio de amparo.

El diputado de Morena, Ramiro Robledo, advirtió a la oposición que vendrán más reformas contra el Poder Judicial y las enumeró: limitar el alcance de progresividad contenido en el artículo 1 de la Constitución sobre derechos humanos; que la Constitución esté encima de tratados internacionales, establecer que una mayoría calificada en Cámara de Diputados o Senadores pueda tirar un declaratoria de inconstitucionalidad de una Ley con las 2/3 partes.

“Miren ustedes tienen una visión distinta a la que tenemos. No se violan derechos humanos, si la Corte la tirara, se va volver a presentar hasta que haya una mayoría de ministras que entiendas que la ley no se debe interpretar políticamente”, defendió.