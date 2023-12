Diputados avalan aplazar discusión de reducción de jornada laboral

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó aplazar la discusión de la iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas hasta el siguiente periodo con la conformación de una Comisión de Trabajo y que todos los grupos parlamentarios redacten una reserva en común que alcance la mayoría calificada.

La propuesta, que recibió el apoyo unánime de los coordinadores parlamentarios Morena, PAN, PRI, PT, PRD, PVEM y MC, establece instalar el día 14 de diciembre de 2023 una Comisión de Trabajo que estará integrada por las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las organizaciones sindicales y patronales, y las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, para impulsar la participación efectiva de todos los sectores en el análisis y discusión de la propuesta de reforma constitucional.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco confirmó que se atendió la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por ampliar el análisis, además de escuchar a los empresarios.

Destacó que se generará una reserva con los grupos parlamentarios para que la iniciativa sea aceptada y garantizar la reducción de la jornada laboral a los trabajadores y las condiciones para los empleadores.

“Va con una revisión puntual atendimos las sugerencias de todos los grupos parlamentarios. La invitación que hizo el titular del Ejecutivo. Personalmente nos hemos reunido con los empresarios. Hemos tenido reuniones con los trabajadores. Lo que acordamos fue construir por unanimidad una reserva que cuente con el respaldo de todos los grupos parlamentarios para que sea votada por unanimidad”, manifestó.

Por separado, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, manifestó que la oposición estaba a favor de votar el dictamen en el pleno. Sin embargo, Morena propuso una mesa de análisis, luego de la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta reforma.

El coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, opinó que las trabas a la reforma son las dudas en el caso de la Secretaría de Hacienda porque “se empalmó con las negociaciones del aumento al salario mínimo”.

La diputada federal de Morena y promovente de la iniciativa, Susana Prieto Terrazas, cuestionó que su grupo parlamentario aprobará trasladar al siguiente periodo la discusión y votación de su iniciativa de reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas.

La parlamentaria salió de las instalaciones del Palacio Legislativo ante la exigencia de manifestantes que están en contra de que se prolongue la discusión de la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral y les explicó que el responsable es el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, por apoyar que se amplié el periodo de análisis, como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no tengo el poder en la Junta de Coordinación Política, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria es Ignacio Mier. Él es el coordinador. Morena tiene su voto ponderado. Lo que está pasando en este momento no debió pasar porque no es posible que Morena se ponga como el impulsor de la iniciativa y ahorita vuelvan a decir que se nombre una comisión de trabajo otra vez, no sé qué quieren”, expresó ante los manifestantes que gritaban.

