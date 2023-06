Detienen a Leo Messi en China, tuvo problemas con su visado

Lionel Messi desató la locura con su llegada a China, pero horas antes vivió un calvario para ingresar al país en el que jugará un amistoso con la selección argentina ante Australia.

Y es que en redes sociales se revelaron imágenes de Messi detenido por la migración china en el aeropuerto de Pekín este sábado debido a problemas con el visado.Según fuentes, el motivo de la detención fue porque para visitar China se requiere solicitar una visa y Messi no lo hizo porque pensó que con su pasaporte español (reportan que no llevó el argentino) no habría problema alguno.

Cabe destacar que, los ciudadanos de España pueden ingresar a Taiwán sin visado y Leo creyó que Taiwán formaba parte de China, por lo que no realizó la solicitud correspondiente.

Pese a la dificultad por comunicarse debido a la barrera del lenguaje, la migración del aeropuerto de Pekín ayudó a Messi y le tramitó una visa especial y urgente para que pudiera ingresar al país después de aproximadamente dos horas de confusión.

Argentina enfrentará a Australia este jueves 15 de junio en el Estadio de los Trabajadores y después viajará a Indonesia para enfrentar a esa nación el lunes 19 de junio.