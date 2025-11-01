Detienen a “El Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes

En una operación conjunta se capturó en Aguascalientes a Armando ‘N’, alias ‘El Charro’, considerado jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y principal generador de violencia de la entidad, encargado de la distribución de droga, extorsión, secuestro y homicidios.

Al desarrollar líneas de investigación se identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas de fuego y drogas, por lo que se implementaron técnicas para recopilar datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenirlos.

Elementos de la Defensa (Defensa) en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), realizaron la detención del objetivo prioritario, junto con José Manuel “N” y José “N” colaboradores y se aseguraron dos inmuebles utilizados como puntos de operación y resguardo de armamento, vehículos, municiones y droga.

Ayer, Leonardo Arturo, alias el Carnal, fue detenido tras un operativo coordinado entre la SSC y la FGJ, en el que se aseguraron armas, droga y vehículos. Se prevé que su detención permita avanzar en las investigaciones sobre extorsiones en la zona oriente y en la identificación de otros integrantes de su red delictiva.

‘El Carnal’ fue identificado por autoridades capitalinas como uno de los principales operadores de extorsión y narcotráfico en el oriente de la Ciudad de México. De acuerdo con investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, este sujeto mantenía el control de diversas células dedicadas al cobro de piso, venta de drogas y amenazas a comerciantes en zonas como Iztapalapa y Tláhuac.

Las autoridades lo relacionan con la distribución de estupefacientes y con actos de violencia asociados a la disputa territorial entre grupos criminales. Además, contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

Por: Excélsior