Despiden a Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán asesinado

Familiares, amigos y productores del Valle de Apatzingán dieron el último adiós a Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón en Michoacán y presidente de la Asociación Citrícola del Valle de Apatzingán (ACVA).

La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral de Apatzingán, donde se celebró una misa de cuerpo presente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria de Morelia, donde fue velado en total hermetismo.

Bravo Manríquez denunció, por años y públicamente, las extorsiones que sufrían los productores de limón a manos de grupos del crimen organizado en la región de Tierra Caliente.

Durante la despedida, Héctor González Vázquez, miembro de la ACVA y padrino de Bernardo y amigo de su familia, lamentó la pérdida de quien consideró un referente del sector citrícola.

“Es un dolor dentro de nuestra alma. Nos decae nuestro espíritu porque Bernardo Bravo Manríquez era una persona realmente muy trabajadora y muy emblemática para nosotros. Continuaremos cumpliendo nuestra misión, sobre todo por el patrimonio familiar de cada uno de nosotros mineros de nuestra asociación civil. Lo que solicitamos desde antes, muchos años antes, actualmente y seguiremos solicitando es que nos escuchen”. Héctor González Vázquez, miembro de la ACVA.

A las 13:00 horas se llevó a cabo la misa exequial, donde su esposa, Amelí Gissel Navarro Lepe, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), permaneció junto al féretro durante toda la ceremonia.

Después de los servicios religiosos, el cuerpo de Bernardo Bravo fue sepultado en un panteón privado contiguo a la funeraria ubicada al sur de Morelia.

