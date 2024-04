Desaprueba Sheinbaum uso de video para atacar a Xóchitl Gálvez

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum desaprobó que en la contienda presidencial se ataque a los hijos o familiares de los aspirantes, luego de que se diera a conocer el video donde Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, insulta a personal de una discoteca.



En conferencia de prensa en Aguascalientes, la ex jefa de Gobierno puntualizó que en la contienda es un asunto de proyecto y de quienes representan cada uno de ellos.



“Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato y la contienda es un asunto de propuestas, y un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares, yo no estoy de acuerdo que quien haya utilizado este video, y se utilice para la contienda, con los hijos no, con los familiares no”, expuso.



Al ser cuestionada sobre lo que espera de la candidata de oposición y el candidato emecista en el debate del próximo domingo, la abanderada presidencial de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista adelantó que prevé que haya noticias falsas con las que busquen afectar el proyecto que representa.



No obstante, dijo que se prepara para plantear sus propuestas en materia de educación, salud, combate a la corrupción y grupos vulnerables.



“Es muy probable que quieran utilizar noticias falsas, fake news, mentiras para afectar nuestro proyecto y en esencia nosotros vamos a ir preparados para las propuestas”, comentó.

Asimismo Sheinbaum Pardo dio a conocer que además de su equipo de trabajo más cercano, su esposo y familia la acompañarán al primer debate.



“Creo que 40 personas que pueden ir a un…creo que en el auditorio del INE ahí van a estar los equipos de las candidatas y el candidato y ahí podemos llevar a 40 personas, ahí pues son el equipo de diálogos por la transformación, el equipo de campaña esencialmente. Después va a haber un espacio en donde puede estar creo que 5 o 6 personas, ahí pues pedí que estuviera mi familia m, mi esposo, mi mamá, mi hermana que vive fuera de México, como muchos otros familiares que tienen hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos, y después adentro va a estar Paulina”, indicó.



En otro tema Claudia Sheinbaum llamó al INE a vigilar que no se compre el voto, principalmente donde gobierna la oposición.



Además, insistió en que se tiene que investigar y esclarecer la actuación del gobierno de Guanajuato y el instituto electoral de esa entidad respecto a la solicitud de seguridad que hizo Morena para Gisela Gaytán y otros candidatos.

Por: MVS