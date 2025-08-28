Denuncian a Cabeza de Vaca por quebranto de 343 mdp en Tamaulipas

La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó un total de 70 denuncias, de las cuales 14 son de carácter penal, en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y varios exfuncionarios de su administración.

El señalamiento es por “presunta adjudicación ilícita de contratos que representan un quebranto superior a los 343 millones de pesos al erario estatal”.

De acuerdo con el director jurídico y apoderado legal de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, los ilícitos fueron denunciados ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Las conductas detectadas incluyen uso indebido de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

Entre los principales imputados se encuentran la exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el exsubsecretario de Planeación y Vinculación, Horacio García Rojas Guerra; el exsubsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner; así como Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración.

El modus operandi, según explicó Saldaña, consistió en contratos de prestación de servicios por alrededor de 500 millones de pesos, de los cuales 157 millones no fueron cubiertos, sin que exista evidencia de reclamos legales por parte de los proveedores.

En la denuncia se mencionan a dos compañías que recibieron contratos: Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser. Estas empresas fueron proveedoras de mantenimiento para hospitales en Tamaulipas durante la pasada administración.

