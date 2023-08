Delgado llama a respetar la veda durante levantamiento de encuestas

Con su palabra empeñada de que no se va a manipular el proceso mediante el cual se elegirá a la persona que coordinará la Defensa de la Cuarta Transformación, porque «no hay ninguna posibilidad» de interferencia, el presidente de Morena, Mario Delgado, llamó a aspirantes, dirigentes y militantes a respetar la veda rumbo a la encuesta a partir de este lunes.

A partir de la medianoche de hoy se acabó el proselitismo, se acabaron los recorridos, se acabó cualquier tipo de actividad que tenga que ver en favor de un aspirante, o de otro y también a los aspirantes les vamos a pedir esa conducta», indicó Delgado.

Y agregó: «Tenemos que respetar la veda. No se pueden hacer ya asambleas informativas por parte de los aspirantes. No se pueden revelar datos sobre los levantamientos que van a empezar a partir del día de mañana (lunes) ya se van a empezar a levantar las encuestas, no se puede hacer ninguna publicación al respecto, hay que dejar que las encuestadoras trabajen sin ninguna interferencia, también no se vale descalificar a otros aspirantes, tenemos que hacernos todos corresponsables de la unidad, y no se vale andar denostando, no se vale andar insultando, no se vale andar hablando mal de otro aspirante, por quedar bien con el aspirante que yo simpatizo. No puede tampoco haber brigadas de apoyo o grupos organizados para hacer algún tipo de activismo o proselitismo, eso ya se acabó a partir de mañana nadie puede hacer ningún tipo de proselitismo, ni siquiera en las redes».

Delgado, quien destacó que con la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación se queda atrás la práctica histórica del dedazo, insistió en que el proceso está blindado.

«Hoy se van a hacer los muestreos, por parte de la Comisión de Encuestas con la presencia de las encuestadoras que van a acompañar este proceso y también de los representantes de los aspirantes, esto con el objeto, incluso, de que puedan auditar el sistema que va generar las muestras para que aseguren su imparcialidad y que sean representativas también a nivel nacional», explicó.

Añadió que durante el fin de semana también se han capacitado a los representantes de los aspirantes que van a ir acompañando a los encuestadores en su levantamiento, quienes firmaron una carta de confidencialidad para que puedan dar testimonio y dejen también trabajar sin ningún tipo de interferencia.

Por: Excélsior