Delgado descalifica marcha en apoyo a consejeros del INE ‘adictos a lujos y privilegios’

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, descalificó la marcha de este domingo y consideró que la manifestación solo fue una defensa a una cúpula electoral encabezada por algunos consejeros “adictos a los lujos y privilegios”, aunque los funcionarios del INE no convocaron, ni asistieron a la marcha.

Comentó que la reforma electoral no plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), pero si reforzarlo y darle mayor poder al pueblo, además de que la política “cueste menos”.

«El gran error de la oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política suficiente para ser partícipe de las decisiones más importantes para nuestra nación. Hecho que, únicamente, refleja su clasismo porque el pueblo ya despertó y es más capaz que muchos de la derecha”, agregó el líder morenista”, consideró Delgado Carrillo en un boletín.

Mario Delgado aseveró que al momento de votar dicha reforma, los diferentes grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de decidir si están del lado de la gente o responden a los intereses de aquellos que quieren regresar al pasado, “un pasado donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecerse y seguir saqueando a nuestro país”.

Por: Excélsior