Defiende Claudia Sheinbaum labores del Ejército ajenas a seguridad

Ante empresarios de Yucatán, la candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum justificó la participación del Ejército Mexicano en la construcción de distintas obras públicas en el país.



En el encuentro efectuado en Mérida, la ex jefa de Gobierno expresó su desacuerdo con quienes ven un descuido en materia de seguridad por la participación de militares en distintas tareas.



Explicó que las labores de seguridad están a cargo de la Guardia Nacional y en algunos casos por fuerzas armadas que tienen que estar en coordinación con las policías estatales.



“Los ingenieros militares que existían en el país, pues ahora están permitiendo una parte que está en la Constitución y en las leyes de las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces esta idea de que otras labores de la Sedena han evitado que se dediquen a la seguridad, ahí no estoy de acuerdo porque de hecho tenemos una guardia nacional que son 140 mil elementos… y primero no están sustituyendo la seguridad pública y la seguridad pública hay que darle con la Guardia Nacional, donde se requiere el ejército y la Marina y el fortalecimiento de las policías estatales y tiene que haber coordinación”, expuso.



De igual forma, abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde negó que el Ejército sustituya a la iniciativa privada, pues las empresas participan en otras obras.



En otro tema, Sheinbaum Pardo defendió la dispersión de apoyos a través de programas sociales, al tiempo que aseguró que la informalidad en el país disminuirá en la medida en que mejoren los salarios y que se mantenga el desarrollo e inversiones.



“Si se fijan se está apoyando la desigualdad, eso no sustituye el empleo nunca, pero el empleo no necesariamente brinda el apoyo de la histórica desigualdad en nuestro país y de la pobreza. Entonces no tiene que ver una contra la otra porque así se ha querido plantear no solamente son programas para entrar a la formalidad que son importantes y ahí tiene que haber apoyo a la microempresa, tenemos programas para ellos, pero la otra es en la medida que sean mejores los salarios, en la medida en que haya más desarrollo e inversión en el país va a ir disminuyendo también la informalidad en México”, comentó.



Claudia Sheinbaum reiteró en que Morena no está en contra de la inversión privada, “nada más hay que ordenarla y que al mismo tiempo haya bienestar para el pueblo de México”.

Por: MVS