Defiende Álvarez Máynez a Samuel García ante supuesto caso de corrupción

En el marco del encuentro por la democracia organizado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez defendió la inocencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Sobre las acusaciones de corrupción contra Samuel García, él dio una explicación sobre una firma que venía operando de esa forma desde antes, lo que yo diría es que cuando se prueba un caso de corrupción en MC contra cualquiera de nuestros integrantes nosotros no vamos a solapar ni actuar como cómplices, yo creo en la respuesta de Samuel García, me ha tocado acompañarlo y estar con él desde el inicio de su carrera política, me parece que es un gobernante que ha dado resultados en materia económica, en materia de movilidad y de seguridad”, afirmó.

Máynez fue cuestionado por los estudiantes sobre algunos perfiles de candidatos que han causado polémica como Sandra Cuevas y Roberto Palazuelos.

“Todas esas candidatas y candidatos son candidaturas de mayoría que van a pasar digamos por la aprobación ciudadana para saber si tiene o no tiene ninguna posibilidad esas personas, se está entrando por la vía de la representación proporcional”, indicó.

Por otra parte, afirmó que la militarización es la centralización del poder y sirve para darle un mega poder al presidente y esa medida, dijo, solo ha dejado un saldo terrible y la militarización se debe revertir con controles constitucionales.

En materia de Relaciones Exteriores, el emecista agregó que México debe cambiar su relación con Estados Unidos y los temas en común, dijo, no deben ser intercambiados como favor al presidente en turno.

Por: MVS