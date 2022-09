Dani Alves tacha al futbolista mexicano de conformista

En las últimas horas desde Sudamérica se habló que Dani Alves podría cambiar de equipo en el mercado invernal, y que sería aquí en México, por lo que el lateral brasileño salió a desmentir los rumores y dejó en claro que en su mente está en Pumas de la UNAM.

Voy a dejar algo en claro, aquí en México solo juego en Pumas, en Brasil solo juego en Sao Paulo, es el compromiso que yo he asumido, si me voy no va a ser para jugar aquí con otro. No estoy pensando en eso, estoy pensando en ganar», comentó Alves.

El multicampeón brasileño, espera que se pueda construir un mejor futuro para Pumas, por lo que antes de una renovación, quiere entregar más al equipo.

Yo tengo un año para demostrar con ellos. Antes de pedir, me gusta entregar. No tendría problema en renovar, quiero probar que podemos construir un equipo muy chingón en México, que los jóvenes den un paso al frente”, agregó el lateral.

Para Alves, lo que más le ha llamado la atención es el conformismo del futbolista mexicano y sin que sea una crítica, el veterano lateral invitó a que los jóvenes crean más en ellos mismos.

Se conforman mucho, me da la sensación de que la gente es muy conformista, si van a Europa ya es la vida, si están en un grande es la vida, no, la vida es cada día, eso te va diferenciando de la mayoría, lo que estoy viviendo aquí es lo que viví en Sao Paulo, me criticaron y fue a ganar el Oro Olímpico, porque estaba concentrado en el objetivo», sentenció el brasileño.

Por: Excélsior