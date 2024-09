Culiacán vive ‘narcopandemia’; que AMLO y Sheinbaum vayan a comprobarlo: PRI

En el estado de Sinaloa priva una “narcopandemia” que ha obligado a los pobladores de Culiacán y otros puntos como Cosalá y Elota, a refugiarse en sus casas y a los comercios a cerrar, para evitar exponerse ante la violencia del crimen organizado, denunció desde la Tribuna de la Cámara de Diputados, el integrante de la bancada del PRI, Mario Zamora.

En el marco de la discusión de la reforma sobre derechos indígenas, el legislador aprovechó su turno en la Tribuna, para enviar un mensaje al Presidente saliente y a la Presidenta electa.

Solicitó a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum visitar otra vez a la entidad, como lo han hecho en distintas ocasiones recientemente.

Que se queden a dormir un día en Culiacán y comprueben directamente que la violencia que aqueja a los sinaloenses, es real y no solo noticias sensacionalistas.

“Hoy Culiacán vive una narcopandemia, ¿si?, una narcopandemia, ¡la gente no sale a la calle, los niños no van a la escuela, los pequeños negocios no quieren abrir!, el taller mecánico, la tortillería, las grandes cadenas incluso están modificando sus horarios para que nadie salga por la tarde o por la noche para no poner en riesgo a sus empleados”, relató.

Ante la molestia de los miembros del bloque mayoritario, que insistían en pedirle se apegara al tema de pueblos indígenas, el diputado Zamora Gastélum subrayó que a su tierra el turismo tampoco quiere llegar, por temor a lo que les pudiera ocurrir.

A la mandataria electa, le recordó que se casó con un sinaloense, y bien debe saber qué tipo de problemáticas se viven en ese estado.

Por: MVS