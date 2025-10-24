Culiacán e Irapuato, las ciudades más inseguras, según sus habitantes

El 63 por ciento de la población consideró que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A partir de estos resultados, se estableció que, en comparación con el mismo periodo, pero del año 2024, la percepción de inseguridad en el país se incrementó 4.4 puntos porcentuales, cuando el 58.6 por ciento de la población encuestada dijo sentirse en esa condición.

Culiacán, la ciudad más insegura del país

La ENSU estableció que, para septiembre de este año, la ciudad de Culiacán de Rosales, capital de Sinaloa, se ubicó como la ciudad más insegura del país, con el 88.3 por ciento de su población, mayor de 18 años, que manifestó sentirse así en su localidad.

La capital de Sinaloa cumplió el día 9 de septiembre un año de ser el escenario principal del enfrentamiento entre Los Chapitos y Los Mayitos, encabezados por los herederos de los fundadores del Cartel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, respectivamente.

Los enfrentamientos se deben al secuestro y entrega de El Mayo Zambada a autoridades de Estados Unidos, que realizó el 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

El municipio de Irapuato, Guanajuato, se ubicó como la segunda ciudad con el mayor porcentaje de su población que se siente insegura, con el 88.3 por ciento de los encuestados, y le sigue Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con 86.3 por ciento de sus habitantes con esa percepción.

Ecatepec de Morelos, Estado de México, reportó que 84.4 por ciento de sus habitantes manifestaron sentirse inseguros, y Cuernavaca, Morelos, con 84.2 por ciento de su población de 18 años y más sintiendo inseguridad en sus calles y viviendas.

Por: Excélsior