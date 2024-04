Cuestiona Sheinbaum aval de candidatura de Ricardo Anaya

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum cuestionó que el Tribunal Electoral haya aprobado la candidatura al Senado del panista Ricardo Anaya.

Dijo que la decisión del Tribunal es extraña, toda vez que Anaya tiene denuncias penales en su contra al igual que Francisco Javier Cabeza de Vaca, a quien sí se le negó el registro.

«Ya decidió el tribunal si te el tema de las candidaturas. Me llama la atención el caso de Anaya, ¿A ustedes no? Porque es un caso similar. El tema es que tiene denuncias. Está prófugo de la justicia. Es el mismo caso de Cabeza de Vaca. Me llama la atención por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo, y en otra de otro tipo. A mí me llama mucho la atención”, puntualizó la candidata.

Desde Pachuca, Hidalgo, Sheinbaum descartó que haya divisiones en la coalición en Hidalgo con el Partido del Trabajo.Dijo que ella desconoce que haya división entre los partidos o descontento con el actual gobernador de la entidad.

Por: Excélsior