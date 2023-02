Cuauhtémoc Cárdenas confirma su salida de Mexicolectivo

Cuauhtémoc Cárdenas confirmó que dejará la plataforma Mexicolectivo, en la que había sido incluido, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo considerara un adversario político.

A través de una carta, el excandidato presidencial, aseguró que nunca ha sido convocante de la plataforma Punto de partida, y que en su momento dio a conocer a quienes lo invitaron al proyecto que no seguiría participando en ella.

Sobre la asamblea de Punto de partida.

Considero necesario, ante versiones equivocadas y especulaciones en diferentes medios de información respecto a mi ausencia a la reunión convocada con la denominación Punto de partida, celebrada el día de ayer, hacer las siguientes consideraciones:Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del país: la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etc., hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país -incluido el gobierno-, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas.

Con estas ideas en mente, he tratado de alentar, dentro de mis posibilidades, la elaboración de diferentes propuestas.

Sin embargo, en el caso particular de Punto de partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo.

En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más.

Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de partida-Mexicolectivo.

Cuauhtémoc Cárdenas.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial, como un adversario político, luego de que se anunciara que era parte de Mexicolectivo, proyecto político que aglutina a personalidades mexicanas reconocidas.

