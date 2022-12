Cristina Fernández es víctima del conservadurismo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue sentenciada a seis años de prisión por un caso de corrupción.

En sus redes sociales, el presidente de México aseguró que no tiene duda de que la también ex presidenta de Argentina es una víctima del conservadurismo.

“No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”, escribió el presidente López Obrador.

El presidente López Obrador es amigo muy cercano del gobierno de Argentina, encabezado por el mandatario de izquierda Alberto Fernández.

Cristina Fernández anuncia que no buscará la presidencia de Argentina Tras el fallo, la vicepresidenta negó la posibilidad de convertirse en la próxima candidata presidencial.

«No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputada ni a presidenta de la nación» en las elecciones generales de 2023, dijo en las redes sociales.

La causa tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100% de inflación anual estimada.

«En los alegatos probé absolutamente que no tuve el manejo del presupuesto. No legislo, lo hace el Congreso. Ninguna de las mentiras fueron probadas. Es un Estado paralelo, una mafia judicial que me condenó», dijo en un largo discurso transmitido en las redes.

«La condena tiene un fuerte impacto político», declaró a la AFP el analista Rosendo Fraga.

Por: Excélsior