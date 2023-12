Crean Alianza Progresista; van a favor de Sheinbaum

Un grupo de políticos, la mayoría ex priistas, anunciaron este martes la creación de la Alianza Progresista que realizará campaña a favor de la precandidata Morenista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

La alianza está encabezada por el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, el exgobernador del Estado de México y actual senador, Eruviel Ávila y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Participan otros ex priistas como el senador, José Carlos Ramírez Marín, la senadora Nuvia Mayorga, el ex diputado guerrerense, Cuauhtémoc Salgado, entre otros.

Dijeron que no buscan «chamba» ni cargos, si no que apoyarán a Sheinbaum hasta llegar a la Presidencia porque creen que su proyecto es el mejor para México.

Afirmaron que aún no tienen contacto formal con Sheinbaum y no han recibido «encargo» alguno.Coincidieron en que la actual dirigencia del PRI ya no cumplió con los objetivos del partido y se subordinó al PAN.

Dijeron que la alianza tendrá representación en los 32 estados y 300 distritos electorales.Y harán campaña a favor de Sheinbaum acercándose con militancia, vecinos, liderazgos, entre otros.

Mandaron un mensaje a los morenistas sobre que la alianza no busca quitar espacios ni imponer candidaturas.

Y lanzaron una convocatoria para todos aquellos priistas, panistas y perredistas que no estén conformes en el frente opositor y se unan a la Alianza Progresista.

Por: Excélsior