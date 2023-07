‘Corcholatas’ no deben actuar como los conservadores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los aspirantes a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación “no actuar como los conservadores”.

Tras ser cuestionado sobre los espectaculares de las “corcholatas”, el titular del Ejecutivo Federal les pidió a los aspirantes a la candidatura presidencial de la autodenominada 4T “no actuar igual que Claudio X. González”.

«No estoy de acuerdo con el gasto excesivo de publicidad, nosotros hacíamos trabajo casa por casa, empecé subiéndome a los camiones», externó durante su conferencia de prensa de este martes desde Palacio Nacional.

“Deben de tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparadas, honestos e independientes eso es muy importante», agregó.

Además, pidió a los aspirantes a no creer en los publicistas, quienes, según sus declaraciones, no conocen el sentimiento del pueblo de México.

“No tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos del pueblo, no conocen esos publicistas México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente, les falta recorrer el país, conocer el país, México es un mosaico cultural”, destacó.

Cabe mencionar que, en días pasados, el senador por Morena con licencia, Ricardo Monreal, pidió al dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, el retiro de los 915 espectaculares que se colocaron en 14 entidades del país para promocionar la imagen de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum.

El también aspirante destacó que se debe dialogar para evitar una intromisión de los gobernadores, ya que no se debe permitir que “la cargada” distorsione el proceso de selección.

Monreal Ávila advirtió que el derroche en que están incurriendo sus compañeros de partido es contrario a la austeridad republicana.Pese al reclamo de una de las «corcholatas», AMLO apuntó que “si fuese por espectaculares, ya hubiese levantado Xóchitl (Gálvez)”.

Por: MVS