Congreso de EU aprueba 886,000 mdd de presupuesto a defensa para 2024

El Congreso estadounidense aprobó definitivamente el jueves un presupuesto de defensa de 886,000 millones de dólares para 2024, que comprende el reforzamiento de un sistema internacional de vigilancia ya ampliamente utilizado por el país. Adoptado en la Cámara de Representantes tras una votación similar en el Senado el miércoles, este presupuesto, cerca de 3% mayor que el de 2023, prevé en particular varios miles de millones de dólares para «reforzar la posición» de Estados Unidos en Asia-Pacífico y contrarrestar la influencia de China. También amplía el programa de ayuda militar a Ucrania, permitiendo la liberación gradual de unos 300 millones de dólares para Kiev. Esta cantidad está sin embargo muy lejos de los 61,000 millones de dólares solicitados al Congreso por los presidentes de Estados Unidos y Ucrania para finales de año, una gigantesca dotación aún en debate. La importante ley de defensa aprobada el jueves prórroga igualmente por varios meses la vigencia de un dispositivo legislativo de vigilancia electrónica internacional, muy criticado por organizaciones que defienden la privacidad y las libertades, y que estaba a punto de expirar. Este programa permite a los servicios de seguridad nacionales desarrollar programas de vigilancia electrónica -incluso mediante la visualización de correos electrónicos- de ciudadanos no estadounidenses en el extranjero, aun sin recurrir a autorizaciones de la justicia. Un alto funcionario de la Casa Blanca abogó el domingo por su extensión.»Con lo que está sucediendo en Israel, con lo que está sucediendo en Ucrania, con la amenaza que representa China, con lo que está sucediendo con nuestra infraestructura estratégica, con los ciberataques, sería un muy mal momento para desarmarse unilateralmente», dijo. El presupuesto aprobado por el Congreso también aumenta los salarios del personal de defensa en más del 5%. Propuestas de la oposición republicana de restringir el acceso al aborto para los militares y prohibir al Pentágono ondear la bandera del orgullo LGBT+ en sus bases, no fueron adoptadas. El documento de más de 3,000 páginas debe ahora ser ratificado por el presidente Joe Biden, una mera formalidad.Por: Excélsior