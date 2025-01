Confirma Claudia Sheinbaum reunión con consejeros del INE el 9 de enero

El próximo jueves se reunirán la presidenta Claudia Sheinbaum y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para dialogar acerca de la próxima elección para designar a los integrantes del Poder Judicial encargados de impartir justicia.

La presidenta afirmó que la elección judicial del 1 de junio no tiene riesgos en su desarrollo pese a los señalamientos de reducción de recursos del INE y al corto tiempo para su organización.

«No, no veo riesgos, esta semana me reúno con el INE, ellos ya aprobaron el presupuesto, ya tienen propuestas de cómo van ser las boletas, de cómo van a organizar la elección, de todas maneras, esta semana me reúno para ver cuáles son sus consideraciones. Al revés. Va a ser una buena elección”, expuso la presidenta.

Puntualizó que también planteará a los consejeros del INE que se faciliten y agilicen los trámites para entregar la credencial de elector a los migrantes.

Sheinbaum descalificó las consideraciones de organismos internacionales y articulistas que señalan que en México se aleja de la democracia debido a la concentración de poder.

«Qué es lo que toman en cuenta y quienes hacen estas evaluaciones y bajo qué criterio. Cuando un primer ministro en Europa tiene 16 años en el Poder como lo fue Ángela Merkel (…) nadie decía que había problemas, pero había una reelección de un presidente en América Latina y ¡wow!”.

Por: Excélsior