Confirma AMLO pronta reunión con Sheinbaum; realizarán gira conjunta por el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que pronto se reunirá con la eventual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, e inclusive realizarán giras juntos por el país.

En la mañanera de este lunes, luego de la jornada electoral celebrada el domingo, el mandatario señaló que esos viajes se concretarán para facilitar el proceso de entrega-recepción; y también celebró que la próxima mandataria haya invitado a permanecer en el cargo al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, lo que evitará una crisis económica.

“Nos vamos a ver seguramente en unos días, cualquier día, cuando ella pueda, porque ella está recibiendo llamadas, la están felicitando jefes de Estado, presidentes. Creo que hay mucha gente en el mundo contenta, mucha gente muy contenta.

“Y sí, vamos a encontrarnos aquí (en Palacio Nacional), y a lo mejor también es posible que viajemos juntos para alguna región del país, sobre todo para ponernos de acuerdo en la entrega recepción”, enfatizó.

—¿En qué será distinta la entrega-recepción? —se le preguntó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

—Pues las dos cosas, vamos a viajar juntos y vamos a platicar mucho. Ella es muy inteligente, mucho muy inteligente, sabe que, por ejemplo… porque estuvo recorriendo todo el país, hizo una campaña intensa, visitó muchísimos pueblos, estuvo en las plazas públicas y estuvo recogiendo los sentimientos de la gente y también preguntando, indagando sobre los proyectos, sobre las acciones de gobierno, de modo que está muy informada —apuntó el jefe del Ejecutivo.

Celebró además que la candidata ganadora, quien es la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, haya considerado invitar a su equipo de trabajo al actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a fin que permanezca en el cargo, pues permitirá asimilar la transición y evitará que se presente cualquier crisis financiera para el país.

“Celebro que que haya decidido invitar, por un tiempo, creo que así lo expresó y así lo aceptó Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, que se quede, porque se tiene que presentar el presupuesto el año próximo.

“Rogelio es un servidor público ejemplar, es un hombre con mucho prestigio en el mundo financiero, que da mucha tranquilidad en lo económico. Va a estar un tiempo, esto va a permitir asimilar la transición, que no suceda como pasaba antes, que en los cambios se presentaban crisis, eso no se avisora, no se ve, al contrario se va a fortalecer aún más la economía de México”, remarcó el mandatario.

Por: La Jornada