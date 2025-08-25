Condenan a 293 años de prisión a homicida del hijo de Javier Sicilia

Un Juez Federal con sede en Tamaulipas dictó una sentencia de prisión de 293 años en contra de José Luis Luquin Delgado, alias “El Jabón», al encontrarlo penalmente responsable del asesinato de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y escritor Javier Sicilia, ocurrido en Morelos, en 2011.

De acuerdo con los antecedentes de este caso, en marzo de ese año, integrantes del grupo delictivo Cártel del Pacífico Sur, privaron de la libertad a siete personas, en el municipio de Jiutepec.

Las investigaciones establecieron que, el mismo día de su plagio, las víctimas fueron trasladadas a la colonia Villas del Descanso, en el mismo municipio, en donde fueron asesinadas para, posteriormente, trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, Morelos.

El trabajo de las investigaciones, por parte de la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, (FGR), llevó a la detención de Julio de Jesús Radilla Hernández, alias «El Negro» y de Luquin Delgado, «El Jabón», en el estado de Veracruz, en mayo de 2011.

El órgano autónomo, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, indicó que con los elementos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF) se ejerció acción penal en contra del imputado.

Con esos elementos, un Juez Federal con sede en Tamaulipas, impuso sentencia condenatoria de 293 años de prisión y multa de dos millones 530 mil 386 pesos en contra de Luquin Delgado, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada; además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por: Excélsior