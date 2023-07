Con el PRI y el PAN, ni a la esquina: Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, mostró su oposición a que Movimiento Ciudadano haga alianza con el PRI y el PAN en las elecciones presidenciales de 2024, al asegurar que de su parte “ni a la esquina”.

Esa pregunta hasta ofende. Yo no sé a quien se le ocurre ir con el PRI y el PAN son nuestros enemigos, vean aquí en Nuevo León como todos los días están jodiendo”, respondió a pregunta expresa.

Ayer jueves, el senador Clemente Castañeda generó polémica cuando dijo que en caso de que Xóchitl Gálvez resulte la candidata del Frente Amplio por México para la contienda a las elecciones presidenciales, Movimiento Ciudadano debería contemplar unirse para enfrentar a Morena.

«Están podridos, llenos de factureras, de transa, de robos, entonces que me pregunten a mí Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina, subrayado, en bold y en itálica”, señaló.

Añadió que no hay manera de que Movimiento Ciudadano conviva con la “vieja política”.Que le han hecho un daño terrible a Nuevo León y el país; no hay manera o al menos yo Samuel, no hay manera”, afirmó.

También dijo que no es momento de estar discutiendo temas electorales cuando falta mucho para la elección.¿Qué fregados andan haciendo un año antes en campaña?. Pónganse a jalar, por eso la gente los odia. Falta un año, pónganse a jalar, qué andan haciendo gastando nuestro dinero, en mítines que parecen velorios”, manifestó.

Por: Excélsior